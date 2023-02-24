Про це заявила тимчасово повірена у справах України в Пекіні Жанна Лещинська під час свого виступу у китайській столиці. Вона наголосила, що Китай повинен зробити більше для припинення війни.

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Ми бачимо, що зараз Китай не розмовляє з Україною, – Лещинська

Українська дипломатка зазначила, що Китай повинен зробити все від нього можливе для того, щоб зупинити війну і відновити мир в Україні. Жанна Лещинська підкреслила, що Китай, який стверджує, що є нейтральною стороною, повинен говорити не лише з Москвою, але і з Києвом.

У нейтралітеті Китай повинен говорити з обома сторонами: Росією й Україною, і зараз ми бачимо, що Китай не розмовляє з Україною,

– пояснила дипломатка.

Водночас оприлюднений документ Лещинська назвала "добрим знаком". Вона зауважила, що Китай таким чином намагається бути більш залученим до глобальних зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

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Китайський представник в ООН закликав до "переговорів замість постачання зброї"

Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь закликав до "переговорів замість постачання зброї". У своєму виступі дипломат назвав війну в Україні "конфліктом", який набирає обертів.

Чжан Цзюнь під час свого виступу запропонував перестати постачати Україні зброю та послабити санкції проти Росії. Втім додав, що позиція Китаю щодо України залишається незмінною – "суверенність і територіальна цілісність будь-яких держав мають поважатися".