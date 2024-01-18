Полный символизма: жена Монастырского рассказала о сне после гибели мужа

Год назад, 18 января 2023-го, под Киевом разбился вертолет с руководством МВД. Трагедия произошла в Броварах и унесла жизни Дениса Монастырского и ряда людей.

В Министерстве внутренних дел в память о коллегах и главе ведомства выпустили фильм. А к месту авиакатастрофы люди принесли много цветов.

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Жанна Монастырская рассказала о символичном сне

Он мне приснился только один раз после этой катастрофы. Это, вероятно, очень символично, потому что это было 24 февраля 2023 года. Был очень короткий сон, но самое главное, что в этом сне от него прозвучала фраза "Все будет хорошо". Я это расцениваю по отношению к нашей стране,

– высказалась она.

Дети верят, что отец жив

Сказать детям, что отец погиб, – самое тяжелое событие в жизни Жанны. Мальчики наверняка не до конца верят в то, что его нет.

"Где-то, видимо, ожидают, что он вернется. В конце концов, он утром ушел и просто не вернулся. Видимо, у них еще сохраняются какие-то мечты о том, что так же когда-то в какой-то момент он просто появится", – говорит женщина.

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Помнить и гордиться

В МВД привели слова Жанны Монастырской о муже: она не хотела, чтобы муж возглавлял министерство. Но это была та ответственность, которую он был готов взять на себя.

У Дениса Монастырского были идеи, как реформировать правоохранительную систему, как повысить уровень безопасности в стране. Также он активно занимался общественной и волонтерской деятельностью.

Если говорить о поступке, которым я больше всего горжусь, так это то, как Денис повел себя 24 февраля 2022 года,

– подытожила Жанна Монастырская.

ГБР завершило досудебное расследование, но дело еще не в суде

Подозрения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности объявили пяти работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. К экспертизе привлекли представителей французской компании-производителя вертолета.

