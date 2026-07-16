Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Что влияет на усиление жары?

Синоптик пояснил, почему усиление жары связано не с одним фактором, а обусловлено несколькими природными процессами. В качестве первой причины он назвал глобальное потепление. Ведь из-за постепенного повышения средней температуры на планете каждая новая волна жары формируется уже в более теплых условиях. Из-за этого и увеличивается вероятность новых температурных рекордов.

Еще одним важным фактором являются блокирующие антициклоны. По словам специалиста, высокое атмосферное давление задерживается над территорией, почему не позволяет пройти прохладному воздуху и дождевым фронтам. В результате солнце днями беспрепятственно прогревает поверхность земли, а жара только усиливается.

Кроме того, отметил синоптик, высокие температуры усугубляют дефицит осадков и сухость почвы. Именно поэтому во время засухи жара становится еще более интенсивной.

Влажная земля работает как природный "кондиционер": значительная часть солнечной энергии расходуется на испарение воды. Но когда почва пересыхает, этот эффект исчезает, и почти вся энергия солнца уходит на нагрев земной поверхности и воздуха,

– пояснил Постригань.

К слову, в конце текущей недели снова ожидается повышение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют, что ночью 19 июля воздух прогреется до +21…+23 градусов. В дневные часы ожидаются +22…+29 градусов, а в южных регионах температура поднимется до +33 градусов.