Про це в коментарі "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Що впливає на посилення спеки?

Синоптик пояснив, що посилення спеки пов'язане не з одним фактором, а зумовлене кількома природними процесами. Першою причиною він назвав глобальне потепління. Адже через поступове підвищення середньої температури на планеті кожна нова хвиля спеки формується вже в тепліших умовах. Через це й збільшується вірогідність нових температурних рекордів.

Ще одним важливим чинником є блокуючі антициклони. За словами фахівця, високий атмосферний тиск затримується над територією, чим не дозволяє пройти прохолодному повітрю та дощовим фронтам. Як наслідок – сонце днями безперешкодно прогріває поверхню землі, а спека лише посилюється.

Крім того, зазначив синоптик, високі температури підсилюють дефіцит опадів і сухий ґрунт. Саме тому під час посухи спека стає ще інтенсивнішою.

Волога земля працює як природний "кондиціонер": значна частина сонячної енергії витрачається на випаровування води. Але коли ґрунт пересихає, цей ефект зникає, і майже вся енергія сонця йде на нагрівання земної поверхні та повітря,

– пояснив Постригань.

До слова, наприкінці поточного тижня знову очікується підвищення температури повітря. Синоптики прогнозували, що уночі 19 липня повітря прогріється до +21…+23 градусів. У денні години очікуються +22…+29 градусів, а у південних регіонах пригріє до +33 градусів.