Пригреет как летом: в каких областях будет +30 градусов

В Украину постепенно пришло потепление. Ночные заморозки полностью отступили. В части областей днем уже ожидаются до +30 градусов.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт сказал, где и когда именно ждать такой высокой температуры.

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Где будет +30 градусов

Синоптик прогнозировал, что в четверг, 23 мая, ночью температура достигнет 10 – 15 градусов тепла, днем 22 – 27. Впрочем, в южных областях больше. В частности, 28 – 30 градусов.

Кстати, в мае еще возможно похолодание. Однако, оно будет незначительным.

"Ближе к выходным за счет усиления антициклона с Северо-Востока ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов", – отметил Кибальчич.

В пятницу ночью 9 – 14 градусов. Днем 20 – 25, на Юге до +28. В субботу ночью 7 – 12, днем 19 – 24.

В воскресенье, 26 мая, 8 – 13, днем 19 – 24 градусов.