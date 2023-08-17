Долго ли еще будет жара в Украине: когда ждать похолодания

На этой неделе на территории нашего государства будет наблюдаться преимущественно сухая и жаркая погода. Когда ожидать понижения температуры, спрогнозировали синоптики.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Впрочем, кое-где снова пройдут дожди, пишет 24 Канал.

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Сколько еще дней будет жарко

В Укргидрометцентре прогнозировали, что днем 17 и 18 августа столбики термометров будут достигать +27...+33 градуса. Лишь в Карпатском регионе днем четверга в большинстве западных областей кратковременные дожди.

Прогноз погоды на 18 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что, по предварительным расчетам, стабильная жаркая погода продержится в Украине как минимум до конца этой недели. Даже немного длиннее. Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что такую погоду обуславливает поле высокого давления, то есть антициклон. Его центр находится северо-восточнее территории нашего государства, впрочем, он достаточно столь обширен. Так что влияет практически на все регионы Украины. Несколько меньше – в западных областях, где ожидаются дожди. Однако в целом будет преобладать сухая и жаркая погода.

Температурные показатели при таких условиях практически в течение всей недели будут в пределах +26…+33 градуса в дневные часы, а в ночные +14…+20. Это по всей территории Украины. В южных областях традиционно несколько выше температура — на побережье до +23 могут быть даже значения в темное время суток,

– отметила синоптик.

Днем практически везде ожидается +26…+33 градуса. Высокие показатели – преимущественно на Юге, Востоке и частично в центральных областях. В общей сложности около 30 градусов тепла будет по всей Украине.

Даже немного дольше, чем до конца этой недели, где-то ко Дню Независимости. Возможно, там уже немножко будет колебаться, но в целом до 22 – 23 числа пока такие подобные синоптические условия по тем прогнозам, которые есть у нас на сегодня. Будем на это рассчитывать,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Добавила, что возможное изменение синоптической ситуации ожидается после Дня Независимости. Тогда уже может быть немного больше осадков, прохождение отдельных атмосферных фронтов. Впрочем, точнее будет известно позже.