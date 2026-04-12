Тепло ворвется в Украину: где пригреет до +21 на новой неделе
- Начало недели в Украине будет прохладным с ночными заморозками.
- В течение недели возможны дожди и туманы, в частности на западе и востоке страны.
Начало недели на территории Украины будет прохладным, с ночными заморозками и достаточно сдержанным теплом днем. Постепенное потепление и стабилизация погоды ожидается уже ближе к выходным.
В ночные и утренние часы возможен туман. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteprog.
Какой будет погода в Украине?
У понедельник, 13 апреля, дожди выпадут в большинстве областей, за исключением западных областей. Температура воздуха ночью будет 0...-2 градусов, днем пригреет до +9...+14 градусов, на Донбассе и Закарпатье +14...+17 градусов.
У вторник, 14 апреля, существенных осадков синоптик не предусматривает. Лишь днем в центральных регионах, а также местами в Харьковской и Луганской областях пройдет небольшой дождь. В некоторых регионах ощутимо потеплеет.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, в западных и северных областях будет прохладнее – 0...-2 градусов, днем пригреет до +11...+16 градусов, на Закарпатье – +17...+20 градусов.
У среду, 15 апреля, незначительные осадки в виде дождя будут в восточных областях и на крайнем западе. На остальной территории ожидается сухая погода без осадков. Сильных порывов ветра синоптик по Украине еще не прогнозирует.
В ночное время температура воздуха составит +2...+7 градусов, но в западных и северных областях возможны заморозки до 0...-2 градусов, днем будет +12...+17 градусов, на Левобережье ожидается до +7...+12 градусов.
У четверг, 16 апреля, умеренные дожди возможны на крайнем западе, днем – с грозой, также будет туман. Температура воздуха ночью будет +3...+8 градусов, днем – +13...+18 градусов, в Карпатах и на Закарпатье – +8...+13 градусов.
У пятницу, 17 апреля, незначительные дожди будут в западных областях и на севере Левобережья. Температура воздуха ночью будет +3...+9 градусов, днем – +13...+18 градусов, в западных и северо-восточных областях – +8...+13 градусов.
Что ждать на выходных?
У субботу, 18 апреля, дождь выпадет на юге и в Крыму, в центральных, восточных и южных областях возможны шквалы. Температура воздуха ночью будет +5...+10 градусов, днем – +14...+20 градусов, в Крыму – +9...+14 градусов.
У воскресенье, 19 апреля, погода также будет дождливой, в южной части возможны шквалы. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем будет +16...+21 градусов, на крайнем юге – +9...+14 градусов.
Как изменится погода?
Ранее Иван Семилит рассказывал, что с понедельника в Украине ожидается ослабление дождей и значительное повышение температур в дневные часы. По его словам, наиболее теплую погоду стоит ждать на Закарпатье.
Еще до конца текущей недели на территории Украины будет преобладать прохладная и облачная погода под влиянием пониженного атмосферного давления. Местами ожидаются дожди, а местами возможен даже мокрый снег.