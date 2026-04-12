Тепло ворвется в Украину: где пригреет до +21 на новой неделе

Начало недели на территории Украины будет прохладным, с ночными заморозками и достаточно сдержанным теплом днем. Постепенное потепление и стабилизация погоды ожидается уже ближе к выходным.

В ночные и утренние часы возможен туман. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteprog.

Какой будет погода в Украине?

У понедельник, 13 апреля, дожди выпадут в большинстве областей, за исключением западных областей. Температура воздуха ночью будет 0...-2 градусов, днем пригреет до +9...+14 градусов, на Донбассе и Закарпатье +14...+17 градусов.

У вторник, 14 апреля, существенных осадков синоптик не предусматривает. Лишь днем в центральных регионах, а также местами в Харьковской и Луганской областях пройдет небольшой дождь. В некоторых регионах ощутимо потеплеет.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, в западных и северных областях будет прохладнее – 0...-2 градусов, днем пригреет до +11...+16 градусов, на Закарпатье – +17...+20 градусов.

У среду, 15 апреля, незначительные осадки в виде дождя будут в восточных областях и на крайнем западе. На остальной территории ожидается сухая погода без осадков. Сильных порывов ветра синоптик по Украине еще не прогнозирует.

В ночное время температура воздуха составит +2...+7 градусов, но в западных и северных областях возможны заморозки до 0...-2 градусов, днем будет +12...+17 градусов, на Левобережье ожидается до +7...+12 градусов.

У четверг, 16 апреля, умеренные дожди возможны на крайнем западе, днем – с грозой, также будет туман. Температура воздуха ночью будет +3...+8 градусов, днем – +13...+18 градусов, в Карпатах и на Закарпатье – +8...+13 градусов.

У пятницу, 17 апреля, незначительные дожди будут в западных областях и на севере Левобережья. Температура воздуха ночью будет +3...+9 градусов, днем – +13...+18 градусов, в западных и северо-восточных областях – +8...+13 градусов.

Что ждать на выходных?

У субботу, 18 апреля, дождь выпадет на юге и в Крыму, в центральных, восточных и южных областях возможны шквалы. Температура воздуха ночью будет +5...+10 градусов, днем – +14...+20 градусов, в Крыму – +9...+14 градусов.

У воскресенье, 19 апреля, погода также будет дождливой, в южной части возможны шквалы. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем будет +16...+21 градусов, на крайнем юге – +9...+14 градусов.

