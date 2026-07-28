Синоптик ответил, когда может быть самый жаркий период этим летом

После относительно комфортных температур в Украину возвращается жара. Ближе к выходным ожидается поступление субтропического воздуха.

Об этом сообщает начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда ждать жару?

Синоптик рассказал, что 28 и 29 июля жары не будет. Предыдущие модельные оценки свидетельствуют о поступлении высотного антициклона в пятницу, 31 июля. По его периферии начнет поступать субтропический воздух, что повлечет за собой повышение температуры.

Прогностические численные модели настойчиво предупреждают – первая десятидневка августа может стать у нас самым жарким периодом нынешним летом,

– отметил Постригань.

В то же время специалист добавил, что еще следят за процессом, поэтому детали и интенсивность жары будут уточняться позже.

Однако сильная продолжительная жара имеет негативные последствия. В частности, она повлекла за собой масштабные лесные пожары на юге Франции и Испании. По словам Постриганя, периоды сильной жары в Европе за последние 30 – 40 лет стали значительно более частыми и длительными.

Напомним, сообщалось, что антициклон будет влиять на погоду примерно с 30 по 3 августа. В этот период, по словам синоптика Ивана Семилита, будет преобладать солнечная погода без существенных осадков. Значит, температуры постепенно поднимутся, местами до +34 градусов.