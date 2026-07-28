Про це інформує начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли чекати спеку?

Синоптик розповів, що 28 та 29 липня спеки ще не буде. Попередні модельні оцінки свідчать про надходження висотного антициклону у п'ятницю, 31 липня. По його периферії почне надходити субтропічне повітря, що спричинить підвищення температури.

Прогностичні чисельні моделі наполегливо попереджають – перша десятиденка серпня може стати у нас найспекотнішим періодом нинішнього літа,

– зазначив Постригань.

Водночас фахівець додав, що ще стежать за процесом, тому деталі та інтенсивність спеки уточнюватимуть пізніше.

Однак сильна тривала спека має негативні наслідки. Зокрема, вона спричинила масштабні лісові пожежі на півдні Франції та Іспанії. За словами Постриганя, періоди сильної спеки в Європі за останні 30 – 40 років стали значно частішими та тривалішими.

Нагадаємо, повідомлялось, що антициклон впливатиме на погоду приблизно з 30 до 3 серпня. У цей період, за словами синоптика Івана Семиліта, переважатиме сонячна погода без істотних опадів. Отже, значення температури поступово піднімуться, місцями до +34 градусів.