Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Что заменит жару?

Синоптик рассказал, что жара продолжает усиливаться. В понедельник, 3 августа, самую высокую дневную температуру воздуха зафиксировали в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. Там воздух прогрелся до +36,1 градуса.

Нынешнюю жару обусловливает высотный гребень антициклона, который поддерживает приток сухого раскаленного субтропического воздуха. К тому же воздух прогревает активное августовское солнце.

В то же время синоптик отметил, что после длительных периодов жары погода обычно меняется не постепенно. Похолодание в таком случае часто сопровождается грозами, ливнями, градом и шквалами.

Это логический финал любой мощной тепловой волны. Не забываем, что контраст температур – это главный источник летних стихийных бедствий,

– добавил Постригань.

По предварительным прогнозам, перестройка синоптических процессов возможна с пятницы, 7 августа. Однако пока говорить о деталях таких изменений рано, пояснил специалист.

В прогнозе погоды на неделю сообщалось, что местами температура воздуха может достигать +40 градусов. А ослабление жары ожидается только на выходных.