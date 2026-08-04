Про таке повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

На що зміниться спека?

Синоптик розповів, що спека продовжує посилюватись. У понеділок, 3 серпня, найвищу температуру повітря вдень зафіксували у місті Могилів-Подільський на Вінниччині. Там повітря прогрілося до +36,1 градуса.

Нинішню спеку зумовлює висотний гребінь антициклону, який підтримує надходження сухого розпеченого субтропічного повітря. До того ж повітря прогріває активне серпневе сонце.

Водночас синоптик зауважив, що після тривалих періодів спеки погода зазвичай змінюється не поступово. Похолодання у такому випадку часто супроводжуються грозами, зливами, градом і шквалами.

Це логічний фінал будь-якої потужної хвилі тепла. Не забуваємо, що контраст температур – це головне джерело літньої стихії,

– додав Постригань.

За попередніми прогнозами, перебудова синоптичних процесів можлива з п'ятниці, 7 серпня. Однак поки що говорити про деталі таких змін зарано, пояснив фахівець.

У прогнозі погоди на тиждень повідомлялось, що місцями показники температури повітря можуть сягати +40 градусів. А послаблення спеки очікується лише на вихідних.