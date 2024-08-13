Новая волна африканского тепла: будет ли в Украине снова +40 градусов

Уже во второй половине недели в Украину придет новая волна африканского тепла. Ожидается, что температура превысит +35 градусов.

Об этом накануне сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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По прогнозу синоптиков, уже в четверг, 15 августа, потоки поменяются на западные и юго-западные. В Украину с Балкан начнет заходить теплый воздух африканского происхождения. И до 20 августа он уже распространится на всю территорию нашего государства.

Поэтому будет повышение температуры ночью до +13 – +19 градусов, на юге до +22. Дневная температура также с 15 августа повысится в южных и большинстве западных областей до +30 – +32 градусов. А 16 – 17 августа на Юге и Закарпатье потеплеет до +35 градусов, на остальной территории – около +30 – +33,

– рассказала Наталья Голеня.

Добавила, что сильная жара ожидается в течение 18 – 22 августа. Так, температура в южных, центральных и восточных областях может подняться до +35 – +37.

В то же время 40 градусов пока не ожидаем,

– отметила эксперт.

Кстати, по предварительным расчетам Укргидрометцентра, существенного снижения температуры до конца августа, вероятно, не будет. Более того, тенденция последних 20 лет свидетельствует, что довольно-таки теплая погода в Украине удерживается до середины сентября.

Осени пока не видно,

– подчеркнула Голеня.

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Также начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра добавила, что заморозки пока не ожидаются.