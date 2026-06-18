Принесёт ли антициклон из Европы сильную жару в Украину: какая будет погода до конца недели

Пока страны Западной Европы готовятся к экстремальной жаре, в Украине сохраняется более комфортная летняя погода. Хотя в ближайшее время сильного потепления не предвидится, температура будет постепенно повышаться.

Соответствующую информацию опубликовал начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в Facebook.

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Накроет ли Украину жара?

Виталий Постригань рассказал, что за последние сутки жарче всего в Украине было в Одесской области, где температура воздуха едва превысила 30 градусов тепла. А вот в странах Западной и Центральной Европы уже начинается сильная жара.

По его словам, подобная волна резкого повышения температуры вызвана блокирующим антициклоном, который сформирует над значительной частью Европы так называемый "тепловой купол", поэтому раскаленный воздух будет удерживаться в регионе.

Специалист пояснил, что в дальнейшем температура воздуха в этой части будет расти ежедневно, в частности, самые высокие показатели ожидаются в период с 22 по 24 июня. Например, во Франции в эти дни местами ожидается 44 градуса тепла.

В то же время Украина пока находится под влиянием циклона, надвигающегося с северо-востока. Именно он обеспечивает приток более прохладного воздуха и вызывает нестабильную погоду, которая локально сопровождается грозовыми дождями.

Атмосфера над Украиной, а значит, и над Черкасской областью, в ближайшее время не готова к формированию "теплового купола", который мог бы привести к длительному жаркому периоду. Однако потенциал для кратковременного притока тёплого воздуха в сочетании с активным солнечным прогревом имеется,

– говорится в сообщении.

Поэтому, по словам специалиста, местами дневные максимумы могут колебаться от 25 до 25 градусов тепла в ближайшие выходные. Впрочем, сильной жары, которую сейчас фиксируют в некоторых странах Европы, для Украины пока не прогнозируют.

Кстати, Иван Семилит также сообщал, что в ближайшие дни снижения температур в Украине не ожидается. Зато прогнозируется незначительное потепление, которое будет сопровождаться ослаблением интенсивности дождей.