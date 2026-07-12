Температура постепенно растет: где и когда будет до +30

В ближайшие дни в Украине прогнозируется неравномерное распределение температур. Прохладнее всего будет на Западе, а теплее всего – на Юге и Востоке.

Об этом представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил в комментарии "РБК-Украина".

Когда температура поднимется до +30 градусов?

До 13 июля синоптики прогнозируют разную температуру воздуха в зависимости от региона.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +9 до +17 градусов. Днем в большинстве областей воздух будет прогреваться до +17...+25 градусов. Несколько теплее в это время будет на юге и востоке – до +28 градусов.

Судя по прогнозу, 14 – 15 июля температура начнет повышаться. Ночью ожидается +13…+19 градусов, днем столбики термометров покажут +21…+28 градусов. А в Закарпатье и в южных областях температура может подняться до +30 градусов.

В дальнейшем, по словам Семилита, прогнозируется незначительное повышение температуры. В ночные часы в регионах ожидается +16...+22 градуса, а днем местами будет тепло в пределах +24...+30 градусов.

Ранее синоптик рассказывал, что в ближайшее время нестабильную погоду будет определять область пониженного атмосферного давления с севера и связанные с ней атмосферные фронты. Поэтому периодически возможны кратковременные дожди различной интенсивности. Местами они будут сопровождаться грозами.