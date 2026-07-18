Синоптик сообщил, где в ближайшие дни будет жарко – до +34 градусов
В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха. Наиболее жарко будет в юго-восточных регионах, где столбики термометров достигнут +34 градусов.
Об этом заместитель начальника отдела коммуникаций Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал в комментарии 24 Каналу.
Какую температуру воздуха прогнозируют?
В ночные часы на выходных по областям ожидается температура воздуха в пределах +11…+19 градусов. Впоследствии она начнет расти.
По словам синоптика, уже 19 – 20 июля в большинстве регионов, за исключением западных областей, столбики термометров покажут +26…+31 градус.
Далее, 21 – 22 июля ночью прогнозируют +14…+20 градусов, а днем потеплеет до +24…+30 градусов. Самая жаркая погода будет на юго-востоке страны, где воздух прогреется до +34 градусов.
В западных и северных областях 22 июля столбики термометров будут немного ниже. Ночью ожидается +10…+16 градусов, а днем – +19…+25 градусов,
– добавил Иван Семилит.
Напомним, синоптик ранее сообщал, что в настоящее время погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Хотя и ожидается преимущественно сухая погода, активный атмосферный фронт с запада все же принесет осадки в западные, Житомирскую и Винницкую области.