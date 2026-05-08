Жара до +30 в части областей, но в остальных –прохлада: прогноз погоды на выходные в Украине

В ближайшие дни на территории Украины прогнозируют неустойчивую погоду из-за влияния малоподвижных атмосферных фронтов. В западные и северные области начнет поступать более прохладный воздух из Балтии.

В то же время местами сохранится достаточно жаркая погода. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе на Meteoprog.

Смотрите также Непогода ворвалась в Украину: несколько областей накрывают грозы и шквалы

Как изменится погода на выходных?

Суббота, 9 мая

В западных областях возможен туман, в Карпатах и на Прикарпатье выпадут незначительные кратковременные дожди, будут возникать грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, днем будет до +17...+22 градусов.

В северных областях также прогнозируют локальные грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит в диапазоне +9...+14 градусов, днем столбики термометров будут показывать в пределах +18...+23 градусов.

В центральных областях тоже возможны незначительные кратковременные дожди. Согласно прогнозу, температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+13 градусов, но днем значения повысятся и будут в диапазоне +20...+25 градусов.

В южных областях и Крыму в течение суток погода будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем будет +20...+25 градусов, вдоль побережья морей – +13...+18 градусов.

В восточных областях также не прогнозируют существенных осадков, однако погода будет переменно облачной. Температура воздуха ночью будет +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов, в Луганской области пригреет до +30 градусов.

Воскресенье, 10 мая

В западных регионах выпадет дождь на Буковине, в Карпатах и Винницкой области, возможна гроза и туман. Температура воздуха ночью составит +6...+13 градусов, днем +15...+20 градусов, на Закарпатье пригреет до +23 градусов.

В северных регионах возможны значительные дожди, одновременно в Сумской области прогнозируют грозы. Ночью температура воздуха будет +9...+14 градусов, днем пригреет до +16...+21 градусов, в Сумской области повысится до +23 градусов.

В центральных регионах также прогнозируют значительные осадки и грозы. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, в течение дня будет +17...+22 градусов, в Днепропетровской области – +22...+27 градусов.

В южных регионах и Крыму также возможны дожди с грозами в Одесской и Николаевской областях. Температура ночью будет +8...+13 градусов, днем – +16...+21 градусов, в Херсонской и Запорожской областях – +21...+26 градусов.

В восточных регионах лишь местами будут кратковременные дожди и сильный ветер. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, в течение дня прогнозируют повышение до +24...+29 градусов.

Что прогнозировали ранее?

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр ранее предупреждал, что в ближайшее время в большинстве регионов страны выпадут кратковременные дожди с грозами, в частности в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань тоже предостерегал об изменении погодных условий. По его словам, вскоре столбики термометров снизятся на минимум 3 – 5 градусов.

Кстати, Наталья Птуха в интервью для 24 Канала объясняла, что кратковременные дожди в основном будут летнего характера. Это означает, что осадки могут быть умеренными или даже ливневыми, однако непродолжительными.