Температура поднимется до +37: синоптик предупредил о новой волне жары в Украине

В ближайшие дни в Украине прогнозируется жаркая погода. В то же время 19 августа будет короткая передышка от жары, ведь затем снова начнет поступать раскаленный субтропический воздух.

Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда будет сильная жара?

По прогнозу синоптика, 18 августа центральные и восточные области Украины будут находиться в теплом секторе циклонической системы Margarete. Поэтому погода останется солнечной и жаркой. В дневные часы там ожидается +30…+33 градуса, а в ночные – +16…+18 градусов.

На следующий день произойдет смена воздушной массы. На фоне этих изменений ночью похолодает до +11…+16 градусов, а днем прогнозируются относительно комфортные +21…+26 градусов.

Существенных осадков не ожидается. Это будет короткая передышка от жары,

– добавил Постригань.

В дальнейшем, 20 августа, температура снова будет повышаться. Как пояснил синоптик, из южных широт в нашу страну будет поступать субтропический воздух, который уже раскален. В период с 21 по 24 августа температура ночью будет колебаться в пределах +14…+19 градусов, а днем – +30…+34 градусов. Местами температура поднимется до +35…+37 градусов.

По данным ведущих европейских центров прогнозирования, именно в этот период в Украине станет теплее, чем в Мадриде и Париже,

– отметил Постригань.

Напомним, спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях ряд областей. Во вторник грозы, местами град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду возможны в западных, северных и еще пяти других областях.