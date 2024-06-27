+35 градусов: в каких областях ударит сильная жара
Источник:Укргидрометцентр
В ближайшие дни в Украине ожидается сильная жара. В части областей пригреет до +35 градусов.
Где именно будет жарче всего, спрогнозировали синоптики. Также сказали, в каких областях снова пройдут дожди и грозы.
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Сильная жара в Украине
Сильная жара будет в Украине уже в последние дни месяца. Так, 28 – 30 июня ночью +13 – +19 градусов, а на побережье морей даже до +23 градуса. Днем +26 – +33 градуса.
В выходные на Юге страны и Днепропетровской области местами сильная жара +35 градусов,
– отметили в Укргидрометцентре.
Кстати, в конце июня осадков в Украине уже преимущественно не будет. Только в пятницу на Закарпатье и в Карпатах, днем 29 июня в большинстве западных областей местами снова кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
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Погода на июль 2024 года
- Синоптики спрогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в июле 2024 года в Украине предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18 градусов, что на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра, в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.
- Кстати, именно июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, периодами жаркой засушливой погоды.
- Абсолютный минимум температуры воздуха +1 – +9 градусов. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +12 градусов, а на высокогорье Карпат 0 – 1 градус мороза.
- Абсолютный максимум температуры воздуха +34 – +39,9 градуса. На Юге, Востоке, Днепропетровской области и в Крыму местами +40 – +41 градус. Между тем в горных районах +26 – +33 градуса.