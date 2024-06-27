+35 градусов: в каких областях ударит сильная жара

В ближайшие дни в Украине ожидается сильная жара. В части областей пригреет до +35 градусов.

Где именно будет жарче всего, спрогнозировали синоптики. Также сказали, в каких областях снова пройдут дожди и грозы.

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Сильная жара в Украине

Сильная жара будет в Украине уже в последние дни месяца. Так, 28 – 30 июня ночью +13 – +19 градусов, а на побережье морей даже до +23 градуса. Днем +26 – +33 градуса.

В выходные на Юге страны и Днепропетровской области местами сильная жара +35 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Кстати, в конце июня осадков в Украине уже преимущественно не будет. Только в пятницу на Закарпатье и в Карпатах, днем 29 июня в большинстве западных областей местами снова кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 29 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Погода на июль 2024 года