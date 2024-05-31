Более 30 градусов: где уже вскоре будет самая большая жара
31 мая 2024, 08:00Читати новину українською
Остался последний день весны. Уже завтра лето. Ожидается, что оно будет теплым. Кстати, кое-где пригреет до +32 градусов.
Где именно ждать самых высоких температур, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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В каких областях прогнозируют +32 градуса
Накануне Наталья Птуха рассказала, что 31 мая и 1 июня на Востоке и в Крыму ожидается до +32 градусов. Также в первый день лета такая температура может быть в южных и центральных областях.
Между тем на остальной территории Украины 31 мая 21 – 26 градусов, а 1 июня 24 – 29 градусов.
Когда прекратятся дожди
- Дожди в Украине будут идти и на следующей неделе. Также местами возможны грозы.
- Синоптик сказала, как долго еще будут осадки.
- Наталья Птуха отметила: "Начиная с 5 – 6 июня уже больше усиливает свое влияние антициклон – поле повышенного давления из Центральной Европы и Запада. И поэтому 5 – 7, даже немножко 8 число преобладает погода без осадков, их будет намного меньше".