В части областей Украины будет сильная жара. Температура воздуха может достичь +38 градусов. Тем временем у других только +20 – +25.

Где и когда будет жарче всего в ближайшие дни – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет самая большая жара?

Наталья Птуха рассказала, что резкое изменение погоды в ближайшие дни не ожидается. В то же время отметила, что колебания температуры продолжатся.

Пока видим, что 30 июля у нас еще будет этот контраст. 31-го числа и начало августа несколько будет выравниваться температурный фон, но не сильно,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, что вот такой характер распределения температурного режима по территории Украины будет оставаться. Так, на Западе и Севере несколько ниже показатели, а на Юге и Востоке – выше, даже до сильной жары.

Интересно, что самым жарким днем в ближайшей синоптической перспективе будет среда, 30 июля.

По Юго-Востоку 30 июля еще остается сильная жара +35 – +38 градусов,

– рассказала Наталья Птуха.

В то же время отметила, что на Западе и Севере +20 – +25 градусов, в условиях, что там больше облачности и преимущественно дожди.

В дальнейшем такой режим будет сохраняться. После 2 августа там снова может возвращаться на Юго-Восток кое-где сильная жара, но определенный перерыв на 2 дня, – чуть ниже +35 градусов будет по Юго-Востоку,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

Относительно сильной жары до +40 градусов, – такую высокую температуру синоптики пока не прогнозируют.

Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в августе, в частности, будет ли аномально теплым последний месяц лета, или ждать много дождей, и возможно ли похолодание вплоть до заморозков, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

Кстати, абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса.

В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях, а также в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.