В Украине усилится жара: будет ли +40 градусов

В ближайшие трое суток в Украине сохранится жаркая погода. Впрочем, в части областей снова пройдут дожди и грозы.

В воскресенье, 20 августа, вероятно, будет еще жарче, чем вчера. Об этом пишет 24 Канал.

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Какую температуру прогнозируют в ближайшие дни

Отметим, в Укргидрометцентре прогнозировали на 19 августа +28...+33 градуса. Только в южных областях до +36. Сегодня же, вероятно, будет жарче по всей Украине.

В последующие трое суток сохранится жаркая погода с температурой ночью 15 – 22 градуса, днем 29 –35,

– отметили синоптики.

Впрочем, уже 22 августа в западных и северных областях температура несколько снизится. В частности, ожидается +25…+30 градусов.

Также в Укргидрометцентре добавили, что будет преобладать сухая погода. Только днем воскресенья в большинстве западных областей, в понедельник в северных, центральных и харьковских местах пройдут кратковременные дожди с грозами.

Так что пока жара в 40 градусов в Украине не ожидается.

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Прогноз погоды на 20 августа / Скриншот из Укргидрометцентра