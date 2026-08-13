Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью NV.
Когда ожидается жара?
По словам Птухи, до 15 августа включительно существенных изменений в погоде не ожидается. На фоне однообразной погоды температура воздуха ночью будет держаться в пределах +8…+15 градусов.
В дальнейшем синоптики прогнозируют изменение температурного фона. Температура воздуха начнет расти по всей территории страны. Так, в воскресенье, 16 августа, столбики термометров покажут +26…+28 градусов, в частности в Киеве.
На этом потепление не закончится, ведь на следующей неделе столбики термометров будут постепенно показывать все более высокие значения.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Напомним, что новая волна сильной жары, которая, как прогнозировалось, охватит часть Европы, до Украины пока не дойдет. Зато в начале недели температура воздуха постепенно снижалась, а что касается следующей недели – есть предпосылки для потепления.
Так, самые высокие температуры в ближайшие дни ожидаются в Закарпатье, где будет до +30...+32 градусов.