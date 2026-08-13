Про це синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю NV.
Коли очікується спека?
За словами Птухи, до 15 серпня включно істотних змін у погоді не очікується. На тлі одноманітної погоди температура повітря уночі триматиметься в межах +8…+15 градусів.
Надалі синоптики прогнозують зміну температурного фону. Температура повітря почне зростати загалом по території країни. Так, у неділю, 16 серпня, стовпчики термометрів покажуть +26…+28 градусів, зокрема у Києві.
На цьому потепління не завершиться, адже наступного тижня стовпчики термометрів поступово показуватимуть дедалі вищі значення.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Нагадаємо, що нова хвиля сильної спеки, яка, як прогнозували, охопить частину Європи, до України поки не дійде. Натомість спочатку тижня температура повітря поступово знижувалась, а щодо наступного – є передумови до потепління.
Так, найвищі температури найближчими днями очікуються на Закарпатті, де пригріє до +30...+32 градусів.