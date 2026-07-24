Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Станет ли значительно теплее?

По прогнозу синоптика, 24 – 26 июля под влиянием антициклона сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. Из-за притока прохладного воздуха, переносимого высотными воздушными потоками, температура воздуха ожидается в пределах +12...+17 градусов ночью и +23...+28 градусов днем в центральных областях.

В то же время в дневные часы местами возможны кратковременные дожди с грозами из-за развития кучево-дождевой облачности.

Синоптик заявил, что в понедельник, 27 июля, Украина будет одной из самых теплых стран Европы. По территории страны прогнозируют более высокую температуру воздуха, чем в Германии или Польше.

Так, южные ветры принесут теплые воздушные массы. В частности, в Черкасской области дневная температура повысится до +30...+33 градусов, а ночная составит +15...+18 градусов. Однако на следующий день жара сменится кратковременными грозовыми дождями из-за циклона с юго-востока.

По предварительным прогнозам, до конца июля сохранится нестабильная погода с локальными кратковременными дождями и без жарких температур,

– добавил Постригань.

Напомним, что после кратковременной жары в большинстве областей ожидается понижение температуры воздуха до +21...+28 градусов. Жарче будет только на востоке и юго-востоке страны. Ведь атмосферный фронт принесет дожди и более прохладный воздух с северо-запада.