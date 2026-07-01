Из-за этого пассажиры стали массово жаловаться на нечеловеческие условия проезда в поездах и делиться своим негативным опытом в сети, в частности в Threads. На их возмущение отреагировали в Укрзализныце.

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С какими трудностями столкнулись пассажиры УЗ?

Люди сообщали о ситуациях, когда из-за высокой температуры пассажирам становилось плохо, а отдельные пользователи даже заявляли о смертельных случаях.

"Интересно, понесет ли Укрзализныця ответственность за смерть двух человек за последние сутки в поезде, где в вагонах, на которые продаются билеты, должны быть кондиционеры?" – выразила возмущение Тала.

Пассажиры жалуются на духоту в поездах "Укрзализныци": скриншоты из сети

Другие пользователи рассказывают, что во время поездки температура в вагоне достигала невыносимых значений. "Как можно в жару +49 градусов пускать поезда без кондиционера с закрытыми окнами?... Людям через 8 часов в таком поезде стало плохо!", – возмущались в сети.

По словам одной из пассажирок, ее матери стало настолько плохо, что по прибытии потребовалась помощь медиков.

Некоторые отмечали, что, несмотря на обращения к проводникам с просьбой о лекарствах из-за плохого самочувствия, связанного с духотой в вагоне, получить помощь им так и не удалось.

Люди, ехавшие по маршруту Хелм – Харьков, также описывают поездку как чрезвычайно изнурительную из-за сильной жары. Пребывание в поезде девушка назвала "неожиданными SPA-процедурами".



Пассажиры жалуются на "неожиданные SPA-процедуры" в душных вагонах / Скриншот

Люди призывают перевозчика не выпускать на маршруты вагоны без исправных систем кондиционирования, особенно летом, ведь от высокой температуры страдают дети, пожилые люди и пассажиры с хроническими заболеваниями.

Другие же отвергают эту идею, ведь это, по их словам, приведет к критически низкому количеству вагонов на маршрутах – купить билет и доехать на поезде до нужного города станет еще труднее. Далеко не лучшим образом складывается ситуация и для самих работников"Укрзализныци.

"Папа работает машинистом. Поверьте, не только пассажиры так страдают… У машинистов тоже нет кондиционеров, да и вообще никаких нормальных условий (я говорю не о новых вагонах)", – поделилась дочь сотрудника Укрзализныци.

На улице 40 градусов, кондиционеры не работают, люди просто варятся, невозможно просто ехать,

– высказалась пассажирка рейса Киев – Днепр.

Жалобы поступают и от владельцев домашних животных. Одна из пассажирок рассказала, что ее собаке стало плохо из-за жары, поэтому она пыталась охладить питомца мокрым полотенцем. Это вызвало возмущение у проводницы, из-за чего между ними разгорелся скандал.



Поездки с животными в поездах стали испытанием как для питомцев, так и для владельцев / Скриншот

Как отреагировали в Укрзализныце?

После волны жалоб от пассажиров Укрзализныця обнародовала ответ и дала рекомендации для путешественников, в частности относительно вагонов с кондиционером.

В компании отметили, что если при покупке билета было указано наличие кондиционера, но он не работает, пассажирам следует обращаться к начальнику поезда. По возможности их могут пересадить в другой вагон при наличии свободных мест.

Также перевозчик подтвердил, что часть вагонов вообще не оборудована кондиционерами. В УЗ пояснили, что вывод таких вагонов из эксплуатации приведет к потере тысяч мест и еще большему дефициту билетов. Кроме того, пассажирам рекомендуют сообщать проводникам или начальнику поезда, если в вагоне не открываются окна.

Отдельно хотим объяснить ситуацию с вентиляцией. Во всех вагонах без кондиционирования работает система принудительной вентиляции, которая обеспечивает обмен воздуха. Но она не охлаждает его. Если на улице +35…+40 градусов, то в вагон поступает такой же горячий воздух. Именно поэтому даже исправная вентиляция не способна обеспечить тот комфорт, который создает кондиционер,

– пояснили в УЗ.

Напомним, что 28 июня Укрзализныця запустила дополнительный региональный поезд №838/837 по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз. В летний сезон он будет курсировать в обоих направлениях по четным дням, а пассажиров будет перевозить модернизированный электропоезд, оснащенный системами кондиционирования воздуха.

Стоит учитывать и то, что летом будут сохраняться высокие температуры. Ранее представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу сообщал, что средняя температура июля этого года может быть на 2–3 градуса выше климатической нормы.