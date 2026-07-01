Через це пасажири стали масово скаржитися на нелюдські умови проїзду потягами й писати про свій негативний досвід у мережі, зокрема у Threads. На їхнє обурення відреагували в Укрзалізниці.

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З якими труднощами зіткнулися пасажири УЗ?

Люди повідомляли про ситуації, коли через високу температуру пасажирам ставало зле, а окремі користувачі навіть заявляли про смертельні випадки.

"Цікаво, чи понесе "Укрзалізниця" відповідальність за смерть двох людей за останню добу у потязі, де у вагонах, за якими продаються квитки, мають бути кондиціонери?"– висловила обурення Тала.

Пасажири бідкаються через задуху в потягах Укрзалізниці: скриншоти з мережі

Інші користувачі розповідають, що під час поїздки температура у вагоні сягала нестерпних температур. "Як можна у спеку +49 градусів пускати потяги без кондиціонера з закритими вікнами?... Людям 8 годин в такому потязі почало ставати погано!", – обурювалися в мережі.

За словами однієї з пасажирок, її матері стало настільки погано, що після прибуття знадобилася допомога медиків.

Дехто зазначав, що попри звернення до провідників з проханням про ліки через погане самопочуття, пов'язане із задухою у вагоні, отримати допомогу їм так і не вдалося.

Люди, які їхали рейсом Хелм – Харків, також описують поїздку як надзвичайно виснажливу через сильну спеку. Перебування у поїзді дівчина назвала "неочікуваними SPA-процедурами".



Пасажири скаржаться на "неочікувані SPA-процедури" в задушливих вагонах / Скриншот

Люди закликають перевізника не випускати на маршрути вагони без справних систем кондиціонування, особливо влітку, адже від високої температури потерпають діти, літні люди та пасажири із хронічними захворюваннями.

Інші ж цю ідею відкидають, адже це, за їхніми словами, призведе до критично низької кількості вагонів на маршрутах – взяти квиток і доїхати потягом до потрібного міста стане ще важче. Далеко не найкраще складається ситуація й для самих працівників Укрзалізниці.

"Тато працює машиністом. Повірте,не тільки пасажири так страждають… У машиністів теж немає кондиціонерів, та і взагалі ніяких нормальних умов (це я кажу не про нові вагони)", – поділилася донька працівника Укрзалізниці.

На вулиці 40 градусів, кондиціонери не працюють, люди просто варяться, неможливо просто їхати,

– висловилася пасажирка рейсу Київ – Дніпро.

Скарги надходять і від власників домашніх тварин. Одна з пасажирок розповіла, що її собаці стало зле через спеку, тому вона намагалася охолодити улюбленця мокрим рушником. Це викликало обурення у провідниці, через що між ними розгорівся скандал.



Поїздки з тваринами в потягах стали випробуванням як для улюбленців, так і для власників / Скриншот

Як відреагували в Укрзалізниці?

Після хвилі скарг від пасажирів Укрзалізниця оприлюднила відповідь і надала рекомендації для мандрівників, зокрема щодо вагонів із кондиціонуванням.

У компанії зазначили, що якщо під час купівлі квитка було вказано наявність кондиціонера, але він не працює, пасажирам слід звертатися до начальника поїзда. За можливості їх можуть пересадити до іншого вагона за наявності вільних місць.

Також перевізник підтвердив, що частина вагонів взагалі не обладнана кондиціонерами. В УЗ пояснили, що виведення таких вагонів з експлуатації призведе до втрати тисяч місць і ще більшого дефіциту квитків. Крім того, пасажирам радять повідомляти провідників або начальника поїзда, якщо у вагоні не відкриваються вікна.

Окремо хочемо пояснити ситуацію з вентиляцією. У всіх вагонах без кондиціонування працює система примусової вентиляції, яка забезпечує обмін повітря. Але вона не охолоджує його. Якщо надворі +35…+40 градусів, то до вагона надходить таке ж гаряче повітря. Саме тому навіть справна вентиляція не здатна забезпечити той комфорт, який створює кондиціонер,

– пояснили в УЗ.

Нагадаємо, що 28 червня Укрзалізниця запустила додатковий регіональний поїзд №838/837 за маршрутом Одеса – Кароліно-Бугаз. У літній сезон він курсуватиме в обох напрямках у парні дні, а пасажирів перевозитиме модернізований електропоїзд, оснащений системами кондиціонування повітря.

Варто зважати й на те, що влітку утримуватимуться високі температури. Раніше представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу повідомляв, що середня температура липня цього року може бути на 2 – 3 градуси вищою за кліматичну норму.