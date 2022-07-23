В Украину идет жара из Африки – температура поднимется до +38

В субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, жара на большей части Украины усилится, за исключением Севера Левобережья. Все из-за поступления жаркой воздушной массы африканского происхождения.

В предыдущие несколько дней было похолодание в северных и восточных областях Украины, когда среднесуточная температура была ниже климатической нормы. В то же время до западных и южных областей нашей страны докатилась волна жары из Центральной Европы, где температура значительно превышает климатическую норму для этого времени года.

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Теперь же в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, жара на большей части Украины усилится, за исключением севера Левобережья, где остатки циклонической деятельности все еще будут препятствовать прогреву. Однако среднесуточная температура в этих регионах заметно повысится и станет более комфортной.

Суббота, 23 июля:

В западных областях в течение суток пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов; днем +28…+33 градуса, в Прикарпатье и Закарпатье +34…+38 градусов.

На севере Украины осадков в течение суток не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночная температура составит +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В центральных областях ожидается облачная погода без осадков. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, дневная около +26...+31 градуса.

В южных областях суббота пройдет без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Минимальная температура ночью будет +16…+21 градусов, днем воздух прогреется до +28…+33 градусов, в Одесской области до +36 градусов.

На востоке Украины ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

Воскресенье, 24 июля:

В западных регионах ночью и первой половине дня пройдут дожди с грозами, местами в сопровождении шквалов до 15 – 20 метров в секунду. Ветер южный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +16...+21 градусов, днем +24...+29 градусов.

В северных областях ночью без осадков, днем и вечером пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем +27...+32 градусов.

В центре Украины существенных осадков не предвидится, только в Черкасской области во второй половине дня пройдет дождь в сопровождении грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Минимальная температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градусов.

На юге Украины ожидается сухая и жаркая погода. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +17...+22 градусов, днем +30...+35 градусов, в Одесской области до +38 градусов.

В восточных областях осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +12...+17 градусов, днем +26...+31 градус.

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