У попередні декілька днів було похолодання в північних і східних областях України, коли середньодобова температура була нижчою від кліматичної норми. Водночас до західних та південних областей нашої країни докотилася хвиля спеки із Центральної Європи, де температура значно перевищує кліматичну норму для цієї пори року.

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Тепер же в суботу та неділю, 23 та 24 липня, спека на більшій частині України посилиться, за винятком півночі Лівобережжя, де залишки циклонічної діяльності все ще перешкоджатимуть прогріву. Проте середньодобова температура у зазначених регіонах помітно підвищиться і стане більш комфортною.

Субота, 23 липня:

У західних областях протягом доби подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів; вдень +28…+33 градуси, на Прикарпатті та Закарпатті +34…+38 градусів.

На півночі України опадів протягом доби не передбачається. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Нічна температура становитиме +12…+17 градусів, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів.

У центральних областях очікується хмарна погода без опадів. Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду. Мінімальна температура вночі коливатиметься в межах +12…+17 градусів, денна близько +26…+31 градусів.

У південних областях субота пройде без опадів. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Мінімальна температура вночі становитиме +16…+21 градусів, вдень повітря прогріється до +28…+33 градусів, на Одещині до +36 градусів.

На сході України вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.

Неділя, 24 липня:

У західних регіонах вночі та у першій половині дня пройдуть дощі з грозами, місцями у супроводі шквалів до 15 – 20 метрів за секунду. Вітер південний із переходом на західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У північних областях вночі без опадів, вдень та ввечері пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градусів.

У центрі України істотних опадів не передбачається, лише на Черкащині у другій половині дня пройде дощ у супроводі грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Мінімальна температура вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34 градусів.

На півдні України очікується суха та спекотна погода. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +17...+22 градусів, вдень +30...+35 градусів, на Одещині до +38 градусів.

У східних областях опадів не передбачається. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 градусів, вдень +26...+31 градус.

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