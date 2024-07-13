Будет еще жарче: Украина находится в эпицентре температурной аномалии

Сильная и длительная волна жары охватила Восточную Европу, в частности Украину, а также Балканы. Синоптики ожидают, что в течение следующих 10 дней в вышеуказанных регионах будут побиты сотни месячных и абсолютных температурных рекордов.

Повышение температуры прежде всего опасно для уязвимых групп населения.

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Высокие температуры сохранятся и ночью

Сейчас температура воздуха в вышеупомянутых регионах достигает и превышает 40 – 42 градуса. Ожидается, что максимальная температура в течение следующих 7 дней превысит 42 – 44 градуса, что на 10 – 12 градусов выше среднего значения в течение периода 1991 – 2020 годов во многих районах Балкан, включая Грецию.

Кроме очень высоких максимальных температур в полдень ожидается, что высокие температуры сохранятся и ночью, когда во многих районах, особенно в крупных городских центрах, температура не упадет ниже 28 – 30 градусов,

– пишут синоптики.



Отклонение средней максимальной температуры от среднего значения 1991 – 2020 годов в Европе за период с 12 по 19 июля 2024 года / Climatebook

Как долго жара продержится в Украине

Отметим, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу также подтвердила, что в начале недели жара в Украине еще больше усилится.

На Юге Украины будет жарче всего – местами будет чрезвычайная жара по 40 – +41 градуса. На остальной территории страны будет +35 – +39 градусов.

Эксперт добавила, что такая погода точно будет сохраняться до 17 июля. Синоптик отметила, что температура, которая измеряется метеорологами, – естественная, окружающей среды, то есть приземного слоя воздуха.

Это очень такая репрезентативная, именно та реальная температура воздушной массы, которая поступила на нашу территорию. А вот то, что в городе, или возле домов, или вообще под прямыми солнечными лучами, там, конечно температура может быть намного выше. Это абсолютно нормально,

– сказала она.

Как жара влияет на людей и как уберечься от перегрева мы рассказывали вот здесь.