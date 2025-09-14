Изменится ли температурный режим в ближайшие дни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода?

Так, 14 – 16 сентября осадков преимущественно не прогнозируется, только 14 сентября днем на Волыни, Львовщине, Закарпатье и в Карпатах, 15 – 16 сентября в большинстве западных областей кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, 14 сентября днем в западных областях, 15 сентября в южной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Резких изменений температуры ожидать не стоит. Ночью в среднем будет до +8...+16, а днем воздух прогреется до +20...+25, 15 сентября на западе страны будет несколько прохладнее – +16...+21.

Погода на трое суток / карты Укргидрометцентра

Чего ждать от погоды в будущем?

Вера Балабух ожидает, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы. Возможно бабье лето, однако точно сказать, когда оно наступит – невозможно.

В ответ на вопрос, вероятен ли снег уже в сентябре – октябре, метеоролог ответила, что это возможно – особенно на высокогорье Карпат. По ее словам, это довольно типичное явление.

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в третьей декаде сентября в Украину придет холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.