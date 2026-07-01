Подробный прогноз погоды опубликовали в Укргидрометцентре.

К теме: Где температура поднимется до +38 и когда начнутся дожди и ослабление жары в Украине: интервью о погоде в июле

Чего ожидать от погоды 2 июля?

Погоду и дальше будет определять сухой раскаленный воздух тропического происхождения и область низкого давления, поэтому в основном в Украине сохранится жара.

Чего не скажешь о некоторых западных областях. На регион надвигается активный атмосферный фронт из Западной Европы, который может привести к нестабильной погоде с дождями различной интенсивности. Жителей Запада ожидают как умеренные, так и значительные осадки, местами с грозами. Там жара немного спадет.

К тому же жителей настигнут шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

На остальной территории будет преобладать небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления в западных регионах постепенно сменится на северо-западный, скорость 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 18–23 градуса. Днем ожидается 29–34 градуса, в центральных и южных областях местами сильная жара до 35–37 градусов, а на западе – 26–31 градус.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +31…+33;

Ужгород +25…+27;

Львов +25…+27;

Ивано-Франковск +27…+29;

Тернополь +28…+30;

Черновцы +30…+32;

Хмельницкий +28…+30;

Луцк +27…+29;

Ровно +27…+29;

Житомир +30…+32;

Винница +28…+30;

Одесса +25…+27;

Николаев +31…+33;

Херсон +30…+32;

Симферополь +28…+30;

Кропивницкий +31…+33;

Черкассы +28…+30;

Чернигов +30…+32;

Сумы +28…+30;

Полтава +28…+30;

Днепр +30…+32;

Запорожье +30…+32;

Донецк +29…+31;

Луганск +30…+32;

Харьков +30…+32.



Погода на 2 июля / Укргидрометцентр

К слову, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 каналу сообщил , что в этом году средняя температура июля будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. И это при том, что в предыдущие годы в июле в отдельных регионах Украины фиксировалась температура свыше +40 градусов.