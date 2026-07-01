Подробный прогноз погоды опубликовали в Укргидрометцентре.
К теме: Где температура поднимется до +38 и когда начнутся дожди и ослабление жары в Украине: интервью о погоде в июле
Чего ожидать от погоды 2 июля?
Погоду и дальше будет определять сухой раскаленный воздух тропического происхождения и область низкого давления, поэтому в основном в Украине сохранится жара.
Чего не скажешь о некоторых западных областях. На регион надвигается активный атмосферный фронт из Западной Европы, который может привести к нестабильной погоде с дождями различной интенсивности. Жителей Запада ожидают как умеренные, так и значительные осадки, местами с грозами. Там жара немного спадет.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
К тому же жителей настигнут шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.
На остальной территории будет преобладать небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления в западных регионах постепенно сменится на северо-западный, скорость 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 18–23 градуса. Днем ожидается 29–34 градуса, в центральных и южных областях местами сильная жара до 35–37 градусов, а на западе – 26–31 градус.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +31…+33;
- Ужгород +25…+27;
- Львов +25…+27;
- Ивано-Франковск +27…+29;
- Тернополь +28…+30;
- Черновцы +30…+32;
- Хмельницкий +28…+30;
- Луцк +27…+29;
- Ровно +27…+29;
- Житомир +30…+32;
- Винница +28…+30;
- Одесса +25…+27;
- Николаев +31…+33;
- Херсон +30…+32;
- Симферополь +28…+30;
- Кропивницкий +31…+33;
- Черкассы +28…+30;
- Чернигов +30…+32;
- Сумы +28…+30;
- Полтава +28…+30;
- Днепр +30…+32;
- Запорожье +30…+32;
- Донецк +29…+31;
- Луганск +30…+32;
- Харьков +30…+32.
Погода на 2 июля / Укргидрометцентр
К слову, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 каналу сообщил , что в этом году средняя температура июля будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. И это при том, что в предыдущие годы в июле в отдельных регионах Украины фиксировалась температура свыше +40 градусов.