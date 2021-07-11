Жара вернулась: в каких областях есть угроза пожаров
Источник:ГСЧС
Сильная жара снова накрыла Украину. Спасатели предупреждают, что такие погодные условия представляют угрозу пожаров. Поэтому украинцам следует быть внимательными на природе.
Угроза будет сохраняться 11 – 12 июля. ГСЧС объявила чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Где есть угроза пожаров
- В западных областях,
- северных,
- Винницкой области,
- Полтавской,
- Харьковской.
Температура поднимется до + 33 градусов
В эти дни в Украине будет очень жарко. По данным Укргидрометцентра, 11 июля выше всего температура воздуха поднимется на востоке – до +31...+ 33 градуса, а на Луганщине вообще до +34 градусов. Кратковременные грозы возможны только на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине.
12 июля воздух больше всего прогреется на западе. Уже там столбики термометров будут достигать +33 градусов. В то же время во все остальные области придет небольшая прохлада – грозы и ливни.Обратите внимание! По словам синоптиков, жара продлится минимум до 18 июля. Свежесть будет распространяться сначала из западных областей Украины. Однако жители Востока и дальше будут страдать от горячей погоды. Заметим, такую погоду в Украину принес антициклон.