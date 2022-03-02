Жареные морпехи: "груз 200" начал открывать глаза россиянам

Из русского города Мурманск поступает очень интересная информация.

Груз 200

В город начали поступать первые посылки в целлофане из состава местных морпехов.

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Всего около 300 жмуриков из состава 61-й ОБрМП. Родственники не всех могут опознать многие тела в трудноузнаваемом, поджаренном виде.

Посылок много, местные в панике.

Россия в шоке

Еще пару дней назад были готовы "фашистов бить", а уже сегодня мужиков призывного возраста прячут от возможной мобилизации, а рядовые военные ищут рекомендации как можно отпетлять и какие слова говорить при добровольной сдаче в плен.

В общем, ура-патриотический дух в России развеивается с приходом первых мешков с трупами из Украины. Как говорится, "з лану до столу"!

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