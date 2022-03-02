Вантаж 200
До міста почали надходити перші посилки в целофані зі складу місцевих морпіхів.
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Загалом близько 300 жмуриків зі складу 61-ї ОБрМП. Родичі не всіх можуть упізнати багато тіл у важкопізнаваному, підсмаженому вигляді.
Посилок багато, місцеві в паніці.
Росія в шоці
Ще кілька днів тому були готові "фашистів бити", а вже сьогодні чоловіків призовного віку ховають від можливої мобілізації, а рядові військові шукають рекомендації як можна "пропетляти" і які слова говорити при добровільній здачі в полон.
Загалом, ура-патріотичний дух у Росії розвіюється з приходом перших мішків з трупами з України. Як то кажуть, від лану до столу!
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