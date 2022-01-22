Отныне иноязычные газеты должны иметь одинаковый тираж еще и на государственном языке. Исключения – крымскотатарский, языки коренных народов Украины, английский, а также официальные языки Евросоюза.

К теме В Украине вступили в силу нормы языкового закона о печатных СМИ: что изменится

Языковые фейки от пропагандистов

"Все печатные медиа "независимой" должны перейти на украинский язык", – заявили пропагандисты. Не знаю как вам, а мне нравятся их акценты. Еще несколько выпусков и сами защебечут. Правда, некоторым коллегам украинский дается пока тяжеловато.

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"Штирлиц приходил за перидоном, то есть Штирлиц заходил за аспирином. В 2008 году это вызвало смех и горячие споры, когда "Семнадцать мгновений весны" во времена Виктора Ющенко перевели на украинский. Актеры дубляжа шутили, что по незнанию языка Штирлиц был близок к провалу. Через 15 лет украинизация стала тотальной, но горячих споров нет и это уже не смешно", – рассказали другие пропагандисты.

Мда, вам не до смеха. Вероятно, вы уже поняли, почему такое беспокойство у России. Все просто. Газеты, которые издавались исключительно на русском теперь должны быть продублированы еще и на украинском.

Отныне бабки возле метро должны "впаривать" газеты на выбор: либо на украинском, либо на русском. Иначе штраф. В среднем около 7,5 тысячи гривен. При повторном нарушении взыскание будет расти.

Несчастная "Комсомольская правда" и так едва пережили декоммунизацию. Теперь еще и это. Отчаяние завладело главной редакторшей издания. Она даже заявила, что вероятно это будет последний номер, который можно будет купить.

Региональный "русский мир"

Однако, слушайте, это же только печатные СМИ. Они сейчас не слишком и популярны. Большинство давно перешло на электронные версии.

Или здесь вопрос в другом? Оказывается российская пропаганда работает не просто в масштабах национальных, но и региональных. Аудиторию какой-то Черниговской районной газеты о жизни в селе, не сравнить с многотысячной телеканала "НАШ".

Однако их кое-что объединяет – и это идеи "русского мира". Поверьте, если проанализировать наполнение некоторых региональных печатных медиа – становится страшно. Сам мониторинг уже провели в "Детектор медиа".

К примеру в Областной газете "Черниговщина" случился пророссийский месседж. Это своеобразное поздравление с Днем победы: "Доморощенные переписчики истории теперь презирают нашу святую Победу и предпочитают отмечать День примирения" (номер за 6 мая).

Образ украинских защитников

Например, в выпуске газеты "Сельская жизнь" – классические московитские "марионетки запада". Знаете, когда в районе никто не регулирует деятельность таких медиа, то получается что "как мед, то и ложкой". Осторожно, сейчас будет такое себе "формирование образа украинских защитников". Вот несколько примеров заголовков с сайта газеты:

Если вас еще не охватила волна гнева и возмущения, то к вашему вниманию "исторический" очерк Валерия Ивановского: "Битва за Полесье: оккупация бандеровщиной".

В целом здесь можно найти много абсурда. Нам это кажется смешным, но нет. Люди это читают. Выписывают подписки. Никто не препятствует деятельности издания. Это лишь несколько из сотен таких локальных медиа.

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Получается какая-то трагикомедия: хоть газеты и не ведут по-русски, месседжи у них прокремлевские. Более того, даже новые нормы языкового закона не помогут. Они, кстати, начнут действовать для региональных медиа лишь с 16 июля 2024 года. Пока же будем надеяться на здравый смысл.

Языковая экспертность России

Однако Московию издавна волнует каждый шаг Украины в языковом вопросе. Вот вам 2010 годы: "Между тем в Украине произошел новый политический кризис. Верховная Рада приняла закон о предоставлении русскому языку статуса регионального в половине областей. Это вспыхнуло украинских националистов", – уверяли пропагандисты.

"Эксперты" России в тельняшках решили, что украинский – это диалект. Уже догадываетесь от какого языка государственный пошел?

"Вообще-то украинский язык не является самостоятельной языковой группой. Если вы не знали, то это диалект русского", – уверенно говорили они.

Спасение от диалекта на оккупированной Донетчине

Спокойно, спокойно. Решение есть. Успешная в ключевых решениях политической жизни Россия, так называемая ДНР уже не построила новую инфраструктуру в городе, а программу спасения "русскоговорящих украинцев" от страшного украинского диалекта.

В оккупированном Донецке есть программа "спасения" от языка / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Жителям Украины, всем тем, кто мыслит и говорит по-русски с детства, тем, кому ценно наше общее прошлое и кто любит нашу великую русскую культуру, литературу, музыку, поэзию, историю и кто не собирается мириться с насильственной украинизацией. Мы хотим поддержать вас", – говорили они.

Кремлевский аппарат пропаганды

Любой шаг в направлении самобытности Украины в России не то, что годами, а веками воспринимается довольно болезненно. Эта жажда контроля не знает границ: от переписывания истории к физической агрессии, от создания мифов об украинском как диалект до заявлений о том, что мы проект Советского Союза.

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Кремлевский пропагандистский аппарат создан, чтобы распространять различные конспирологические теории и теории заговоров. Так легче запутать аудиторию и довести ситуацию до абсурда.

Московия уже не первый год пытается показать миру, что Украина – государство, не состоялась. Однако мы жили, живем и будем жить. Наших извечных соседей постоянно раздражает это.

Как во времена Российской империи, так и в Советском Союзе глубоко укоренялась мысль о второсортности украинского языка по сравнению с "великим и могучим" русским. Сейчас, когда Кремль уже не имеет такого очевидного влияния, в Московии запаниковали. Это радует.