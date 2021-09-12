Ждали 20 лет: ФБР наконец обнародовало секретный документ о терактах 11 сентября
Источник:Associated Press
Федеральное бюро расследований после 20 лет, прошедших со дня кровавого теракта в США, наконец опубликовало доклад по этому делу. Документ рассказывает, кто предоставил материально-техническую поддержку саудовским похитителям самолетов перед ужасным терактом.
Материалы дела рассекретили в пределах указа президента США Джо Байдена в 20-ю годовщину со дня трагедии.
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В документе прописывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии. По словам следователей, они оказали существенную материально-техническую поддержку нескольким похитителям самолетов.
Финансировала ли Саудовская Аравия террористов
В отчете комиссии по терактам 11 сентября не было обнаружено "никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высшие саудовские официальные лица индивидуально финансировали" атаки, организованные "Аль-Каидой".
Однако Комиссия отметила вероятность того, что это могли сделать благотворительные организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии.
Лица первых похитителей самолетов
Особое внимание ФБР уделило первым двум похитителям, которые прибыли в США. Говорится о:
- Навафе аль-Хазме;
- Халиде аль-Михдхаре.
В феврале 2000 года, вскоре после прибытия в Южную Калифорнию, они встретили в ресторане гражданина Саудовской Аравии по имени Омар аль-Баюми, который помог им найти и арендовать квартиру в Сан-Диего, имел связи с правительством Саудовской Аравии и ранее привлекал внимание ФБР.Обратите внимание! Ответственность за жуткую серию терактов в США 11 сентября 2001 года взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида". Мотивами были: поддержка США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака.
В чем ценность обнародованного документа
Родные погибших в результате терактов 11 сентября 20 лет требовали власть обнародовать засекреченный раздел отчета. По мнению ряда американских политиков, а также родственников погибших в терактах, засекреченные 28 страниц документа могли содержать данные, что лица, связанные с властями Саудовской Аравии и которые поддерживали связь с исполнителями терактов, знали об их намерениях осуществить теракты.
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