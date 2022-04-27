Ждали 63 дня, – у Зеленского удивлены столь поздними заявлениями ООН по гумкоридорам

В Киев 27 апреля прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским организацию гуманитарных коридоров из городов, в которых активно ведутся боевые действия. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк удивлен, что для этого пришлось ждать 63 дня.

Об этом Подоляк заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. Обратите внимание, что генсек ООН перед тем, как приехать в Киев, уехал в Москву.

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Потребовалось 63 дня, чтобы ООН заявила, что готова принять участие в организации гумкоридоров

Подоляк отметил, что для него очень странно то, что иностранные лидеры или представители международных организаций, тем более ООН, едут сначала в Россию, а не в Украину. Ведь там они могли бы воочию увидеть, что именно на самом деле происходит – не какие-то маленькие спецоперации, а полноценная война с разрушением территории, гражданской инфраструктуры и массовым убийством людей. Об этом также говорил Зеленский на большой пресс-конференции для иностранных и украинских журналистов.

"После этого, когда они должны были бы это все увидеть своими глазами, то вероятно бы можно было ехать туда в Российскую Федерацию и что-то говорить уже там, базируясь на конкретных фактах", – отметил советник главы ОП.

Он добавил, что нужно, к сожалению, понимать, что определенные международные организации или институты достаточно слабы. Они могут лишь сделать какие-то формальные заявления о том, что готовы участвовать в организации гумкоридоров. К примеру, как поступил генсек ООН. Он заявил, что готов организовать для этого трехстороннюю комиссию.

У меня есть только один вопрос. Сегодня заканчивается 63-й день войны. То есть, надо было 63 дня ждать до того момента, чтобы заявить, что ООН готова принять участие в организации гуманитарных коридоров. Это звучит, как минимум, удивительно,

– подчеркнул Подоляк.

Он подытожил, что сегодня многие международные институты, которые должны заниматься гуманитарными или безопасностными проблемами, ведут себя очень и очень вяло

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