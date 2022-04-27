Про це Подоляк заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. Зауважте, що генсек ООН перед тим, як приїхати у Київ, поїхав у Москву.

До теми Після Москви генсек ООН Гутерреш прибув до Києва, щоб обговорити евакуацію цивільних

Потрібно було 63 дні, щоб ООН заявила, що готова взяти участь в організації гумкоридорів

Подоляк зауважив, що для нього є дуже дивним те, що іноземні лідери чи представники міжнародних організацій, тим паче ООН, їдуть спочатку в Росію, а не в Україну. Адже там вони могли б на власні очі побачити, що саме насправді відбувається – не якісь маленькі спецоперації, а повноцінна війна з руйнуванням території, цивільної інфраструктури та масовим вбивством людей. Про це також говорив Зеленський на великій пресконференції для іноземних і українських журналістів.

"Після цього, коли вони мали б це все побачити своїми очима, то певно б можна було їхати туди в Російську Федерацію і щось говорити вже там, базуючись на конкретних фактах", – зазначив радник голови ОП.

Він додав, що потрібно, на жаль, розуміти те, що певні міжнародні організації чи інституції – досить слабкі. Вони можуть лише зробити якісь формальні заяви про те, що готові брати участь в організації гумкоридорів. До прикладу, як зробив генсек ООН. Він заявив, що готовий організувати для цього тристоронню комісію.

В мене є тільки одне питання. Сьогодні закінчується 63 день війни. Тобто треба було 63 дні чекати до того моменту, щоб заявити, що ООН готова взяти участь в організації гуманітарних коридорів. Це звучить, як мінімум, дивно,

– наголосив Подоляк.

Він підсумував, що сьогодні багато міжнародних інституцій, які мали б опікуватись гуманітарними чи безпековими проблемами, поводяться дуже і дуже в'яло

Варто подивитися – Путін знову збрехав, що в Маріуполі "не ведуться бої": зустріч диктатора з генсеком ООН