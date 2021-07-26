Худший день для Путина, – Жданов объяснил обострение на Донбассе

На Востоке Украины происходит этап очередного обострения. Российские боевики мощно обстреляли позиции наших военных.

Есть несколько объяснений эскалации на Донбассе. Об этом в эфире на 24 канале пояснил военный эксперт Олег Жданов.

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Жданов: Обстрелы могут быть прикрытием

По его словам, россияне снимают войска с Западного военного округа, а обстрелы могут быть прикрытием.

Также (может быть связанным – 24 канал) с приближением 30-летия независимости Украины, что для президента России, пожалуй, худший день в жизни,

– подчеркнул Жданов.

Скорее всего, обострение связано с подготовкой России к участию в учениях "Запад-2021". Российские боевики проводят перегруппировку войск.

Вооруженные силы Беларуси и России планируют провести совместные военные учения "Запад-2021". Это представляет угрозу для Украины.

"Я так думаю, что происходит активная ротация войск. Батальонные и тактические группы сменяют друг друга на позициях вдоль линии разграничения", – отметил военный эксперт.

Кстати, ранее Жданов уже прогнозировал, что обострение на Донбассе может произойти перед Днем Независимости Украины.

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