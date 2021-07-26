Худший день для Путина, – Жданов объяснил обострение на Донбассе
Источник:24 канал
На Востоке Украины происходит этап очередного обострения. Российские боевики мощно обстреляли позиции наших военных.
Есть несколько объяснений эскалации на Донбассе. Об этом в эфире на 24 канале пояснил военный эксперт Олег Жданов.
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Жданов: Обстрелы могут быть прикрытием
По его словам, россияне снимают войска с Западного военного округа, а обстрелы могут быть прикрытием.
Также (может быть связанным – 24 канал) с приближением 30-летия независимости Украины, что для президента России, пожалуй, худший день в жизни,
– подчеркнул Жданов.
Скорее всего, обострение связано с подготовкой России к участию в учениях "Запад-2021". Российские боевики проводят перегруппировку войск.Напомним! Вооруженные силы Беларуси и России планируют провести совместные военные учения "Запад-2021" уже в сентябре. Это представляет угрозу для Украины.
"Я так думаю, что происходит активная ротация войск. Батальонные и тактические группы сменяют друг друга на позициях вдоль линии разграничения", – отметил военный эксперт.
Кстати, ранее Жданов уже прогнозировал, что обострение на Донбассе может произойти перед Днем Независимости Украины.
Военный эксперт объяснил эскалацию на Донбассе: смотрите видео
Обострение на востоке Украины: что известно
- В результате мощного обстрела со стороны боевиков на Донбассе 7 украинских военных получили ранения. Один из них – в тяжелом состоянии.
- С начала 26 июля боевики уже трижды открывали огонь по украинским позициям.
- За прошедшие сутки, 25 июля, оккупанты 11 раз били по нашим позициям. Один украинский военный получил осколочные ранения, другой – боевое травмирование. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.