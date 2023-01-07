Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, составляющая этого плана – захват Донецкой и Луганской областей в их административных границах, а также оглашение претензий на всю территорию Украины.

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"Приблизительные этапы состоят из того, чтобы захватить Донецк и Луганск, а затем, скорее всего, будет перерыв. Россия может взять паузу и попытаться снова вести переговорный процесс. И снова подтягивать войско", – рассказал военный эксперт.

Я уже неоднократно говорил, что по некоторым данным до конца этого года Путин хочет поставить в строй примерно 2 миллиона человек. Как вы думаете, зачем такая армия? Конечно, для того чтобы захватить Украину,

– заявил Олег Жданов.

По его словам, Донецкое направление можно назвать отвлекающим маневром. Ведь атакующее упорство напоминает попытки максимально сковать и сжечь наши резервы в этой жестокой позиционной войне. "Мы вынуждены туда постоянно бросать резервы, ведь также несем потери из-за интенсивности действий", – добавил Жданов.

Смотрите видео с Олегом Ждановым на ютубе 24 Канала:

Он отметил, что россияне надеются, когда их группировки будут собраны, Украина останется без резервов.

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