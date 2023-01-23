Боятся контрнаступления, – Жданов объяснил, почему Россия перекидывает солдат на Херсонщину

По открытой информации, оккупанты усиливают свою группировку на левобережье Херсонщины. Дополнительную технику туда не завозят, а у многих захватчиков нету и бронежилетов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По последней информации, оккупанты свозят личный состав на Херсонское направление. Аналогичные действия можно отметить и на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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Россияне боятся контрнаступления ВСУ

Как считает Жданов, российские захватчики опасаются потенциального контрнаступления ВСУ на Мелитополь. Поэтому они усиливают возможности для собственной обороны.

Они очень боятся, что мы начнем наступление на Мелитополь. Поэтому усиливают группировки возле Токмака, Мелитополя, Васильевки и пытаются строить линию обороны. А вокруг Мелитополя пробуют сделать укрепрайон,

– заметил Жданов.

На основе этой открытой информации, как предполагает Жданов, можно утверждать, что оккупанты больше готовятся к обороне, чем к проведению наступательных операций.

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Несмотря на это, россияне попытались провести наступательные действия на 3 участках на Запорожском направлении. Правда, как отметил Жданов, это было похоже на разведку боем. На одном из участков они кинули 2 взвода – украинские военные сразу же сожгли вражескую БМП. На других двух направлениях оккупанты вообще шли пешком.

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