Словосочетание "минский формат" придумали по типу нормандского формата. А на самом деле это Трехсторонняя контактная группа, которая заседала в Минске. Об этом в эфире сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Жданов: Переговоры можно перенести в Швейцарию или Финляндию

По его словам, перенести переговоры на другую площадку не является проблемой. Россия действительно будет этому противоречить, но если объяснить ситуацию участникам переговоров, то Франция и Германия поддержат Украину.

Очные встречи, как считает эксперт, можно перенести в любую нейтральную страну, например, в Швейцарию или Финляндию.

На мой взгляд, Финляндия – было бы очень хорошо, ведь она нейтральная страна. Швейцария – это традиционно нейтральная страна,

– отметил Жданов.

Он отметил, что можно поискать страну, которая согласится стать площадкой для переговоров, а можно искать причины, чтобы ее не найти.

Кстати говоря! Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров из-за политики Лукашенко.

Если другие участники встречи, как считает военный эксперт, будут не против, чтобы перенести ее в другой город, то Россия не сможет помешать, ей будет некуда деваться. "Она будет вынуждена согласиться на условия большинства и тогда нас не смогут обвинить в том, что мы мешаем встрече ТКГ", – сказал Жданов.

Поднимать вопрос о месте проведения встречи ТКГ надо в нормандском формате на уровне первых лиц, или хотя бы министров иностранных дел. Тогда это, по мнению эксперта, будет выглядеть правильно и дипломатично.

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Изменение города – на суть переговоров не повлияет

По словам Жданова, от изменения составляющих – суть не меняется: "Где бы ни заседала ТКГ, хоть на Луне, дело в политической позиции сторон переговоров. У нас нет точек соприкосновения или пересечения с позицией России. Мы настаиваем на совершенно противоположных пунктах выполнения минских договоренностей".

Место проведения встречи, как отметил эксперт, на суть переговоров не повлияет. Просто Россия будет чувствовать себя наравне с Украиной. Сейчас она имеет преимущество, поскольку считает Беларусь почти своей территорией.

Когда встала проблема изменения места переговоров

Жданов отметил, что проблема изменения места переговоров возникла не сейчас и не потому, что Украина официально прекратила авиасообщение с Беларусью.

Вопрос возник еще в августе 2020 года, когда Украина официально не признала легитимность Лукашенко на посту президента Беларуси: "Тогда появилась эта проблема: нелегитимная власть в стране – мы не можем там проводить дипломатические встречи".

Отметим! Участники переговоров Германия и Франция тоже не признали легитимность пребывания Лукашенко на посту президента Беларуси.

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