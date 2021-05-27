Словосполучення "мінський формат" вигадали на кшталт нормандського формату. А насправді це Тристороння контактна група, яка засідала в Мінську. Про це в ефірі сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов: Перемовини можна перенести у Швейцарію чи Фінляндію

За його словами, перенести переговори на інший майданчик не є проблемою. Росія справді буде цьому суперечити, але якщо пояснити ситуацію учасникам перемовин, то Франція і Німеччина підтримають Україну.

Очні зустрічі, як вважає експерт, можна перенести в будь-яку нейтральну країну, наприклад, у Швейцарію чи Фінляндію.

На мій погляд, Фінляндія – було б дуже добре, адже вона нейтральна країна. Швейцарія – це традиційно нейтральна країна,

– наголосив Жданов.

Він зауважив, що можна пошукати країну, яка погодиться стати майданчиком для перемовин, а можна шукати причини, щоб її не знайти.

До речі! Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів через політику Лукашенка.

Якщо інші учасники зустрічі, як вважає військовий експерт, будуть не проти, аби перенести її в інше місто, то Росія не зможе стати на заваді, їй буде нікуди діватись. "Вона буде змушена погодитись на умови більшості і тоді нас не зможуть звинуватити в тому, що ми заважаємо зустрічі ТКГ", – сказав Жданов.

Підіймати питання про місце проведення зустрічі ТКГ треба в нормандському форматі на рівні перших осіб, або хоча б міністрів закордонних справ. Тоді це, на думку експерта, виглядатиме правильно і дипломатично.

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Зміна міста – на суть перемовин не вплине

За словами Жданова, від зміни складових – суть не змінюється: "Де б не засідала ТКГ, хоч на Місяці, річ у політичній позиції сторін перемовин. У нас немає точок зіткнення або перетинання з позицією Росії. Ми наполягаємо на абсолютно протилежних пунктах виконання мінських домовленостей".

Місце проведення зустрічі, як наголосив експерт, на суть перемовин не вплине. Просто Росія відчуватиме себе на рівні з Україною. Наразі вона має перевагу, адже вважає Білорусь майже своєю територією.

Коли постала проблема зміни місця переговорів

Жданов зазначив, що проблема зміни місця переговорів постала не зараз і не через те, що Україна офіційно припинила авіасполучення з Білоруссю.

Питання постало ще в серпні 2020 року, коли Україна офіційно не визнала легітимність Лукашенка на посаді президента Білорусі: "Тоді з'явилась ця проблема: нелегітимна влада в країні – ми не можемо там проводити дипломатичні зустрічі".