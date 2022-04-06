Ждать больше нельзя – собирайте вещи и эвакуируйтесь, – глава Луганской ОГА
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Глава Луганской области Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться. Обстрелы российских оккупантов становятся плотнее.
Луганщины под плотным вражеским огнем
Глава Луганской области заявил, что российские военные осуществляют обстрелы "Градами" и артиллерией. В частности, из-за обстрелов не смогли эвакуировать население Попасной.
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Враг 6-го апреля "накрыл плотным" огнем Северодонецк, вследствие чего разрушено около 10 многоэтажек. Также есть раненые волонтеры.
Под обстрелами россиян оказалось и Рубежное. По информации Гайдая, один человек погиб и еще один получил ранения. Зато там удалось спасти пятерых человек. К сожалению, судьба еще семерых неизвестна.
Из-за увеличения обстрелов Гайдай призывает людей немедленно эвакуироваться.
Сегодняшний день показал, что ждать больше нельзя – собирайте вещи и эвакуируйтесь,
– написал Гайдай.
Глава Луганской области отметил, что в течение 6 апреля удалось эвакуировать более 1200. Зато только в Лисичанске остается около 30 тысяч человек.
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