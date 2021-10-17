Ждем дома, – Арахамия записал видео в поддержку Саакашвили

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия записал видеообращение в поддержку Михеила Саакашвили. Тот, напомним, находится в грузинской тюрьме.

Саакашвили тайно заехал в Грузию, где его заочно приговорили к нескольким годам лишения свободы. И там его задержали правоохранители. В тюрьме политик объявил голодовку.

Обратите внимание В Грузии двое заключенных погибли во время пожара в тюрьме, соседней с тюрьмой Саакашвили

"Слуга народа" в лице Арахамии выразила поддержку Саакашвили

Поскольку Саакашвили является гражданином Украины (причем дважды – первый раз паспорт выдал президент Порошенко, затем он же его забрал, а потом уже президент Зеленский вернул). Поэтому украинская власть публично заявляет, что будет защищать его интересы за рубежом, как и любого гражданина.

И вот 16 октября в телеграм-канале самого Михеила Саакашвили появилось видео, в котором фигурирует глава монобольшинства, депутат из "Слуги народа" Давид Арахамия. Поскольку в обращении звучит слово "мы", можно предположить, что Арахамия говорил от имени партии.

Я – Давид Арахамия, глава президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку председателю Национального совета реформ Михеилу Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленного освободили,

– заявил Арахамия.

И добавил: "Михеил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!"

Несколько позже, что интересно, Саакашвили опубликовал похожее видео с участием журналиста Дмитрия Гордона. Тот также хвалит политика и говорит, что хочет видеть его на свободе.

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