Ждем дома, – Арахамия записал видео в поддержку Саакашвили
Источник:телеграм-канал Михеила Саакашвили
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия записал видеообращение в поддержку Михеила Саакашвили. Тот, напомним, находится в грузинской тюрьме.
Саакашвили тайно заехал в Грузию, где его заочно приговорили к нескольким годам лишения свободы. И там его задержали правоохранители. В тюрьме политик объявил голодовку.
Обратите внимание В Грузии двое заключенных погибли во время пожара в тюрьме, соседней с тюрьмой Саакашвили
"Слуга народа" в лице Арахамии выразила поддержку Саакашвили
Поскольку Саакашвили является гражданином Украины (причем дважды – первый раз паспорт выдал президент Порошенко, затем он же его забрал, а потом уже президент Зеленский вернул). Поэтому украинская власть публично заявляет, что будет защищать его интересы за рубежом, как и любого гражданина.
И вот 16 октября в телеграм-канале самого Михеила Саакашвили появилось видео, в котором фигурирует глава монобольшинства, депутат из "Слуги народа" Давид Арахамия. Поскольку в обращении звучит слово "мы", можно предположить, что Арахамия говорил от имени партии.
Я – Давид Арахамия, глава президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку председателю Национального совета реформ Михеилу Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленного освободили,
– заявил Арахамия.
И добавил: "Михеил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!"
Несколько позже, что интересно, Саакашвили опубликовал похожее видео с участием журналиста Дмитрия Гордона. Тот также хвалит политика и говорит, что хочет видеть его на свободе.
Коротко о задержании Саакашвили в Грузии
- Бывшего президента Грузии и нынешнего главу Нацсовета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили уже 2 недели удерживают в тюрьме в Грузии. А все потому, что политика там еще в 2018 заочно приговорили к нескольким годам лишения свободы.
- Сам Саакашвили дела против себя называет заказом Кремля. Но в день муниципальных выборов на своей родине, 2 октября, рискнул вернуться туда. Хотя границу он пересек тайком, правоохранители его все же нашли и задержали.
- Сейчас политик объявил и придерживается голодания. Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.