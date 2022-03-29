Ждем хорошего известия, – Эрдоган украинской и российской делегациям перед переговорами

Президент Турции Реджеп Эрдоган перед переговорами Украины и России встретился с делегациями стран. Переговоры начинаются в Стамбуле

Эрдоган сказал в выступлении, что, возможно, делегациям удастся принять решение, которое вернет процесс в правовое русло. Он верит, что делегации не побоятся взять инициативу в свои руки.

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Мы уверены, что решения, которые примут здесь, обеспечат мир. Ответственность за это лежит на нас, и я в этом уверен. Переговоры, которые вы будете вести сегодня, продвинут этот процесс и сделают мир возможным. На вас сейчас обращены ожидания всего мира. Ждем хорошего известия,

– сказал Эрдоган.

По его словам, Турция не играет роли в самом процессе, но постарается обеспечить все возможное для его продолжения. Ведь продолжение войны не приносит пользы никому.

"Продолжение войны никому не принесет пользы. Восстановление мира пойдет на пользу вашим странам и всем остальным. Вы как делегации несете историческую ответственность за принятые сегодня решения", – подчеркнул Эрдоган.

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