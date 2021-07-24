Ждем решения суда Австрии, – американский дипломат об экстрадиции Фирташа

Об ожиданиях США рассказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он отметил, что процесс начался еще 7 лет назад.

Ранее Продолжаем работать с австрийцами, – Госдеп США об экстрадиции Фирташа

Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию, – Кент

И по сей день мы ждем. Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию. Ждем окончательного решения судебной системы Австрии,

– объяснил Кент.

Между тем терпение заканчивается у конгрессменов. Они еще 22 июня обратились в Белый дом с просьбой заняться экстрадицией Фирташа. Ведь продолжительность судебного процесса, по мнению американских политиков, может свидетельствовать о том, что обвиняемый бизнесмен мог "договориться" с австрийским судом. Именно поэтому Австрия затягивает официальные ответы на запросы США.

В чем США обвиняют Фирташа

Еще в 2014 году украинскому бизнесмену предъявили обвинение во взяточничестве.

Говорится о заговоре с целью выплаты 18,5 миллиона долларов взятки.

Такую сумму должны были дать индийским чиновникам для приобретения титановой шахты.

Эту продукцию Фирташ якобы хотел продать американской компании Boeing.

Практически с этого времени Фирташ находится на территории Австрии.

В 2014 году он был арестован австрийскими правоохранительными органами по требованию США.

Бизнесмен вышел на свободу под рекордный залог в 125 миллионов евро.

Процесс экстрадиции Фирташа тянется годами: Верховный суд страны разрешил экстрадицию, однако это остановил суд низшей инстанции.

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СНБО ввел санкции против Фирташа

Отметим, что санкции против Дмитрия Фирташа ввел и Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 июня. Причина – тот самый "титановый бизнес". Сырье, говорят в СНБО, поставляли на российские предприятия.