Сейчас речь идет о поиске новых названий для 296 объектов – проспектов, улиц и площадей. Об этом 24 каналу рассказал заместитель КГГА Петр Оленич.
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Мы разработали цифровой инструмент прямой демократии, с помощью которого киевляне и украинцы могут высказаться, выбрав новые названия для улиц, площадей или проспектов.
– заметил заместитель КГГА.
Спикер добавил, что подготовкой новых названий занималась экспертная среда – лингвисты, историки и другие ученые. Учитывались исторические факты, обычаи и национальные традиции.
Как происходит голосование
Голосование размещено на платформе "Киев Цифровой". Принять участие могут не только горожане, но и все украинцы. Организаторы предлагают оставить свой голос с помощью банк-ID. Ожидается, что голосование будет продолжаться до 19 июня.
По предварительной информации, многие украинцы уже сделали свой выбор – более 1 миллиона человек. Подробные результаты рассчитывают получить до конца текущего дня. После завершения голосования специалисты намерены подготовить статистические данные по регионам.
Процесс декоммунизации в Украине: что известно
- В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. На его месте осталось лаконичное выражение – "Слава Украине".
- Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил о необходимости переименовать населенные пункты, названия которых носят русскоязычный характер. К примеру, Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Переводчиково, Луч, Первомайск.
- Дерусифицировали и 5 станций киевского метро . Люди выбрали названия, продиктованные новыми реалиями и историческими предпосылками: "Бучанская", "Василия Стуса", "Героев Украины", "Варшавская" и "Ботаническая".
- В Днепре снесли памятник днепропетровским комсомольцам. Его открыли в 2010 году у Музея историю комсомола.
- Советская символика была уничтожена и в Луцке. В частности, власти демонтировали мемориал Вечной Славы .
- В Конотопе снесли памятник Пушкину, а также хотят назвать улицу в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Киевский городской совет принял решение декоммунизировать название арки Дружбы народов . Теперь скульптура будет называться Арка Свободы украинского народа.
- Министр обороны Алексей Резников предложил заменить формулировку "Город-Герой". на "Город Героев". Он убежден, что нужно избавляться от "советчины".
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Старт дерусификации Киева! Украинцы массово голосуют за новые названия улиц: смотрите видео