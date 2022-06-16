Наразі мовиться про пошук нових назв для 296 об'єктів – проспектів, вулиць та площ. Про це 24 каналу розповів заступник КМДА Петро Оленич.

Цікаво У Києві демонтують скульптуру про "возз'єднання України і Росії"

Ми розробили цифровий інструмент прямої демократії, за допомогою якого кияни та українці можуть висловитися, обравши нові назви для вулиць, площ чи проспектів,

– зауважив заступник КМДА.

Спікер додав, що підготовкою нових назв займалося експертне середовище – лінгвісти, історики та інші науковці. Враховувалися історичні факти, мовні звичаї та національні традиції.

Як відбувається голосування

Голосування розміщене на платформі "Київ Цифровий". Взяти участь можуть не лише містяни, а й усі українці. Організатори пропонують залишити свій голос за допомогою банк-ID. Очікується, що голосування триватиме до 19 червня.

За попередньою інформацією, чимало українців вже зробили свій вибір – понад 1 мільйон осіб. Детальні результати розраховують отримати до кінця поточного дня. Після завершення голосування фахівці мають намір підготувати статистичні дані за регіонами.

Процес декомунізації в Україні: що відомо

Важливо Після Бучі усі трубадури "русского міра" мають піти за "русскім корабльом"

Старт дерусифікації Києва! Українці масово голосують за нові назви вулиць: дивіться відео