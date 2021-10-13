Ждем сигнал из Москвы, – Кулеба о встрече в нормандском формате

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов к встрече глав МИД в нормандском формате. Однако это блокирует его российский коллега Сергей Лавров.

Кулеба подчеркнул, что встреча не происходит, потому что Лавров избегает ее. Президент государства-агрессора Владимир Путин должен дать дипломату четкое указание.

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Указание может поступить в результате разговора президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным.

Украина ждет сигнала из Москвы

Украина готова к встрече, но ждет сигнала из России.

Ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов не получали,

– заявил Кулеба.

Что этому предшествовало

Меркель и Макрон поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Обсудили реализацию мероприятий по итогам саммита в Париже в 2019 году.

Также договорились о проведении встречи глав МИД стран. В Елисейском дворце отметили, что это может быть уже в ближайшие недели.

Заметьте! "Нормандская четверка", то есть Меркель, Макрон, Путин и Зеленский, в последний раз встречалась в Париже в декабре 2019 года. Еще одна встреча должна была быть в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. Теперь Кремль блокирует любые намеки на возможный саммит.