Ждем сигнал из Москвы, – Кулеба о встрече в нормандском формате
13 октября 2021 , 12:21Читати новину українською
Источник:24 канал
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов к встрече глав МИД в нормандском формате. Однако это блокирует его российский коллега Сергей Лавров.
Кулеба подчеркнул, что встреча не происходит, потому что Лавров избегает ее. Президент государства-агрессора Владимир Путин должен дать дипломату четкое указание.
К теме В Кремле подтвердили подготовку к встрече "нормандской четверки"
Указание может поступить в результате разговора президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным.
Украина ждет сигнала из Москвы
Украина готова к встрече, но ждет сигнала из России.
Ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов не получали,
– заявил Кулеба.
Что этому предшествовало
- Меркель и Макрон поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
- Обсудили реализацию мероприятий по итогам саммита в Париже в 2019 году.
- Также договорились о проведении встречи глав МИД стран. В Елисейском дворце отметили, что это может быть уже в ближайшие недели.
Заметьте! "Нормандская четверка", то есть Меркель, Макрон, Путин и Зеленский, в последний раз встречалась в Париже в декабре 2019 года. Еще одна встреча должна была быть в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. Теперь Кремль блокирует любые намеки на возможный саммит.